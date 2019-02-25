شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر السنوي لجمعية سيدات أعمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الشركة الوطنية مصرللطيران، بدروها ناقلا رسميا للمؤتمر السنوي لجمعية سيدات أعمال مصر21 في دورته الخامسة، والذي يعقد في الفترة من 23 وحتى 26 فبراير في محافظتي القاهرة وأسوان تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح: عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بمشاركة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أناب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لحضور المؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية "سيدات أعمال مصر"، وإلقاء كلمة نيابة عنه، وجاء المؤتمر العام تحت عنوان "التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

وكرمت جمعية "سيدات مصر"، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على مجهوداتها ودعمها خلال الأعوام الماضية للجمعية، ومنحتها الجمعية درعا تكريميا.