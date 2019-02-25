شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تحية عاهل البحرين للملك سلمان خلال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بتحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال القمة العربية الأوروبية، التى تختتم أعمالها اليوم الاثنين فى مدينة شرم الشيخ.

وتفاجئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بما فعله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو خلال قيام ملك البحرين بمعانقة الملك سلمان بن عبدالعزيز على الهواء مباشرة، حيث ذهب حمد بن عيسى إلى المكان الذى يجلس فيه خادم الحرمين الشريفين، وقام بمعانقته.

وحاول العاهل السعودى الملك سلمان أن يقف من مكانه لتحية ملك البحرين، فرفض الأخير.

ويحضر الملكان القمة العربية الأوروبية، التى تختتم أعمالها اليوم الاثنين فى مدينة شرم الشيخ.

وتستمر القمة ليومين، وهى قمة الاتحاد الأوروبى — الجامعة العربية الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلى الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالى 50 وفدا من الطرفين.

ويترأس جلسات القمة من الجانب العربى، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الجانب الأوروبى، رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك.