شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تنشر جانب من الدورات التدريبية لكوادر مؤسسة التضامن الدولى لحماية الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الادارية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جانب من الدورات التدريبية المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فى مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، لبعض كوادر مؤسسة التضامن الدولى لحماية الهوية، بالجهاز الإدارى للدولة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

يمكنكم التواصل مع الاكاديمية عن طريق موقع هيئة الرقابة الإدارية على شبكة الانترنت من خلال هذا الرابط http://www.aca.gov.eg







