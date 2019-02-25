للانتقام من طليقته.. سباك يزرع قنبلة وهمية ويضع خطاب منسوب لها بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات العثور على قنبلة وهمية زرعها "سباك"، نكاية في مطلقته بسبب خلافات بينهما بالغربية.

ورصدت المتابعات الأمنية تناولت بعض صفحات الجماعة الإرهابية في إطار مخططها لإثارة البلبلة، بأوساط المواطنين خبر بالعثور على قنبلة بأحد المساجد بقرية النحارية بمركز كفر الزيات بالغربية، والزعم بتورط الأمن في زرع تلك العبوة.

وبتكثيف الفحص والتحري تبين قيام "محمد. ف"، سباك- مقيم بالساحل، بتجهيز بطارية كشاف طوارئ، ومظروف بداخله خطاب منسوب لمطلقته ووضعهما بجوار منبر المسجد لتوريط مطلقته التي تصاعدت خلافاتهما مؤخرًا وهرب عقب ذلك للقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة نكاية في مطلقته، ودفعه لكريمة شقيقته أسماء بدر لكتابة الخطاب ونسبته لمطلقته .

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة القضية، وضبط وإحضار "كريمة" شقيقه، حيث تم ضبط الأخيرة، وجاري العرض على النيابة.