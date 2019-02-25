محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، لبيع الأدوية المستوردة المحظور تدوالها لتحقيق أرباح مالية منها، أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب إجراء التحريات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة المختصة من ضبط "محمد.ح.م" 36 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم (أدوية مستوردة) تتضمن الإعلان عن ترويج أدوية مستوردة للبيع للجمهور.
وضُبط بحوزته (3 كراتين تحوى 55 صنف أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد، و مبلغ مالي 29800 جنيه)، اثناء تواجده بالشقة محل سكنه وبمواجهته اعترف بحيازته للأدوية بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة والمبالغ المالية من حصيلة البيع و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كانت هذه تفاصيل خبر أمن القاهرة: ضبط شخص يروج لمحررات رسمية مزورة على "الفيس بوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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