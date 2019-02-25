بعد 200 جنيه.. قضايا الدولة تعيد للدولة مبلغ ٥٠ ألف جنيه للفدان لمساحة ٤٠٠ فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

صرح المستشار سامح سيد محمد المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة حصلت بجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ على حكم من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ٦١٦١١ لسنة ٦٣ ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة ٢٨/٢/٢٠١٧ في الدعوى رقم ٥٠٣٦٦ لسنة ٦٦ قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.

وأضاف في بيان له؛ ترجع وقائع القضية إلى قيام مواطنين برفع الدعوى رقم ٥٠٣٦٦ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدهما على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها ٤٠٠ فدان بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان الواحد وبجلسة ٢٨/٢/٢٠١٧ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

وتابع قام المدعيان بالطعن على الحكم بالطعن رقم ٦١٦١١ لسنة ٦٣ ق عليا وبجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ قضت المحكمة الادارية العليا بقبول الطعن شكلًا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى تأسيساً على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع ٥٠ ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان.