انتهاء مهلة تلقي أوراق التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

انتهت الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، من تلقي أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين، وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم بمد فترة استلام الأوراق حتى اليوم بدلًا من الخميس الماضي.

وتجري وزارة التربية والتعليم في الفترة الحالية، إجراءات فحص مستندات المتقدمين، تمهيدًا لإعلانهم بموقفهم من القبول، قبل إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وكان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أكد أن الوزارة تستعد لإنهاء جميع إجراءات المسابقة خلال الأسبوع الحالي، تمهيدًا لتوقيع العقود مع المقبولين وتسليمهم العمل اعتبارًا من أول مارس المقبل.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، مسابقة لشغل وظائف معلمين؛ لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت، حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي 2018/2019، في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.