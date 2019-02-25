برلماني يطالب بعرض الخطة الاستثمارية لكل محافظة على البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية؛ بشأن الخطة الاستثمارية للمحافظات وكيفية توزيعها.
وطالب العقاد، في بيان له اليوم، بضرورة عرض الخطة الاستثمارية لكل محافظة على نواب المحافظة بالتفصيل والأسباب التي تتم وفقا لها، قبل اعتمادها رسميا على ألا يتم توزيعها سوى بضوابط معينة قائمة على أساس الاحتياجات الضرورية لكل منطقة ويتم طرحها للنقاش على النواب وفي حال الموافقة عليها يتم بدء الأعمال.
وأشار النائب إلى أن الخطة الاستثمارية لبعض المحافظات تؤول لمناطق بعينها دون الأخرى وفي بعض الأحيان تحصل دائمًا على نصيب أكثر من دائرة أخرى ونتيجة ذلك نجد هناك مناطق تعاني من التهميش في الوقت الذي تحظى بعض المناطق بكافة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يتسبب في غضب المواطنين ولهذا لابد من حصر شامل لاحتياجات كل منطقة وبناء عليه يتم توزيع الاعتمادات المالية بالتساوي وعدم محاباة أحد على حساب آخر.
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