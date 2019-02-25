محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

ضبط اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منشأه تجارية تقوم برش المياه أمامها بالشارع وتم تحرير محاضر بيئية لها لإهدارها للمياه وذلك بشارع كعبيش بمنطقة الطوابق بحي الهرم.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ اليوم الاثنين بحى الهرم رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

وقال المحافظ إن المنشأه التى تم ضبطها لم تراع الأزمات المائية التي تعاني منها المحافظة والمبادرات والدعوات التى تطلقها الدولة بشكل دوري لترشيد استهلاك المياه ومنع اهدارها أو استخدامها فى الأغراض غير الصحيحة.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بمراقبة المطاعم والمحال والمنشآت التجارية التى تهدر المياه وتحرير محاضر رادعة بحقها، وسرعة اتخاذ إجراءات فورية ضد كل محل أو مقهى أو كشك يستهلك المياه بإسراف وزيادة عن الحاجة، مؤكدا ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم شديد.

وكلف راشد بتحرير محاضر بيئة بقيمة عشرة آلاف جنيه لصاحب السيارة أو المحل أو مالكي أو اتحاد الشاغلين للعقار الذى يستخدم المياه فى غسل السيارات أو رش الشوارع بالمياه، مشددا على أن الحفاظ على المياه أمن قومى ولابد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها.

ووجه رئيس حي الهرم خلال متابعته حالة الإشغالات بمنطقة الشيشيني بإزالة مقهى مخالف متعدي على خط التنظيم والطريق العام واتخاذ اﻹجراءات القانونية حياله.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوقع غرامة على منشأة تجارية بالهرم لإهدارها المياه في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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