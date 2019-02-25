"مصر للطيران" تبدأ تلقي طلبات الحج من شركات السياحة وحتى ١٥ أبريل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن بدء تلقيها لطلبات الحجز من قبل شركات السياحة لموسم الحج هذا العام، اعتبارًا من اليوم وحتى موعد أقصاه ١٥ أبريل المقبل.

قال مصدر رفيع بالشركة في تصريحات لمصراوي: يمكن لشركات السياحة تقديم طلبتهم إلى إدارة الحج والعمرة التابعة للشركة ومقرها أبراج أغآخان بشبرا، حتى تبدأ الشركة إعداد جداول تشغيل رحلات الحج واعداد الرحلات المطلوبة والأطقم الطائرة وغيرها من خطة تشغيل موسم الحج.

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