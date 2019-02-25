أخبار مصر | اليوم.. إعادة محاكمة متهمي "العائدون من ليبيا" واستكمال خليتي "حلوان والجيزة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة محاكمة متهمي "العائدون من ليبيا" واستكمال خليتي "حلوان والجيزة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا، من بينهم اثنين صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقًا بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا" بمعهد أمناء الشرطة.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" خليتي حلوان والجيزة"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
تأجيل أولى جلسات محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط وآخرين بتهمة الرشوة
جلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة عماد .أ 43 سنة، مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومحمد.ع 47 سنة مدير عام الحسابات بشركة "أكت" وخالد .أ 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت"، لجلسة 22 ابريل المقبل لعرض الإسطوانات المدمجة المرفقة باوراق القضية.
وذلك لاتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1% من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 الف و257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 الفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة، بينما قدم باقي المتهمين بتقديم الرشوة والتوسط فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيدومدحت فاروق خاطر وبامانة سر سعيد عبد الستار.