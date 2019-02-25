أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد اليوم الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد اليوم الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، محافظة السويس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء مستشفى السويس العام، ومدرسة السويس الثانوية بنات، واستاد السويس والمدينة الرياضية، ومحطة مياه أبو عارف، ومحطة صرف الجاليات، ومساكن تعاونيات القاهرة، ومدينة السلام 1، ومحطة صرف صحي الزراير، ومدينتي الإيمان والنور، ووحدات الزواج الحديث ومدينة الشيخ خليفة بن زايد الإسكان الاجتماعي ومحطة معالجة عتاقة ومدينة الكبانون.

ويرافق مدبولي عددًا من الوزراء، منهم وزير التنمية المحلية ووزيرة الصحة ومحافظ السويس.