أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يشهد صب أكبر برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يشهد صب أكبر برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم الإثنين، عملية صب الخرسانة الخاصة بأطول برج في أفريقيا بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنفذ منطقة الأعمال المركزية شركة "CSCEC الصينية” وتضم 20 برجًا يتوسطها أعلى برج بأفريقيا، وجارٍ تنفيذ أعمال الأساسات به، ومن المقرر بدء تنفيذ أعمال صب اللبشة المسلحة للأساسات به الشهر القادم، وسيستمر العمل بالصب أكثر من 80 ساعة متواصلة.

ويبلغ ارتفاع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة 385 مترًا، ويُعد أعلى برج في أفريقيا، حيث سيكون الربع الأول للبرج بنشاط تجاري وإداري، والنصف الأعلي بنشاط سكني، ثم الربع الأخير بنشاط فندقي.