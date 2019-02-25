انت الان تتابع السيسي يقيم مأدبة عشاء لزعماء القمة العربية الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، مأدبة عشاء في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، تكريما للوفود المشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى. وذلك بعد التقاط الرئيس، مجموعة صور جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في القمة، التي انطلقت مساء اليوم، وافتتح الرئيس السيسي، أعمالها، مرحبا بالحضور، ثم ألقى كلمة تضمنت العديد من المحاور، حذر خلالها من ظاهرتي الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أنهما آفتان تهددان العالم كله والمنطقة، وهو ما يجب توحيد الجهود الدولية لمواجهتهما.

وأشار السيسي، إلى أن الدول العربية والأوروبية ترتبط بمصير مشترك، وهو ما يتطلب الوقوف صفًا واحدًا تجاه الأزمات، ومنها الإرهاب والتطرف والمقاربة بين المنطقتين لحل المشكلات الأخرى، وعلى رأسها ملفات وأزمات المنطقة، مثل ليبيا سوريا واليمن والقضية الفلسطينية.وشدد على أن الإرهاب خطرًا يهدد الدول العربية والأوروبية،