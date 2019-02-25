شكرا لقرائتكم خبر عن التعديلات الدستورية تشعل أزمة في «الوفد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه حزب الوفد أزمة، عقب إعلان محمد عبدالعليم داوود، عضو الهيئة العليا، عن تشكيل ما سماه «الجبهة الوفدية» لرفض التعديلات الدستورية، رغم قرار الحزب بالموافقة على التعديلات، معتبراً أن قرار الموافقة على التعديلات جاء دون اجتماع الهيئة العليا، وأنه قرار منفرد من المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، فيما اتهم فؤاد بدراوى، السكرتير العام للحزب، أعضاء الجبهة بمحاولة التشكيك فى الحزب والإساءة إليه.

وقال «داوود» إن الجبهة انضمت إلى اتحاد الدفاع عن الدستور، والذى يضم عدداً من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الجبهة معبرة عن القواعد الوفدية فى المحافظات الرافضة للتعديلات، وأنه مجرد شخص من ضمن آلاف الوفديين الرافضين للتعديلات، ومنهم النائب شديد أبوهندية، والقيادات الوفدية مثل صفوت عبدالحميد وحمدان الخليلى.

فى المقابل، شدد «بدراوى» على أن موقف الحزب بالموافقة على التعديلات معلن منذ البداية، وتمت الموافقة عليه بالإجماع فى مجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية، مؤكداً، فى بيان، أن هناك بعض مَن يطلقون على أنفسهم «وفديين» يخرجون من وقت لآخر يحاولون الإساءة والتشكيك فى الحزب ورأيه. وقال الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى للحزب، إن المذكرة التفصيلية بالمواد المراد تعديلها وأسباب هذا التعديل مازالت لم تصدر عن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لكى يعرضها الحزب على قواعده.