"حر وبرد وأتربة وأمطار".. موجة التقلبات تبدأ اليوم والأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية، كما تنشط الرياح المعتدلة على غرب البلاد".

وأضاف، في تصريحات خاصة: "درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية 24 - 10، وعلى القاهرة 28 - 13، وجنوب سيناء والغردقة 27 - 13، شمال الصعيد 29 -8 ، جنوب الصعيد وحليب وشلاتين 31 - 12".

وعن الظواهر الكونية التي تصاحب الطقس اليوم، أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية ستتعرض لأمطار متوسطة مع نشاط للرياح المحملة للأتربة والرمال، وفي الوجه البحري والقاهرة سيكون الجو غائم مع وجود نشاط للرياح، أما جنوب وشمال الصعيد ستنشط الرياح مع وجود فرص لسقوط أمطار.

أما طقس الثلاثاء، سيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفئ على القاهرة والوجة البحري حتى شمال الصعيد.

وأكد عبدالعال، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال وعرب البلاد، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجة البحري وسيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على وسط سيناء ومناطق الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 18 - 10، مع وجود فرص لسقوط أمطار ونشاط للرياح، وفي القاهرة ستكون درجات الحرارة 21 - 13 على أن يكون الجو غائم ووجود نشاط للرياح، أما جنوب سيناء والغردقة ستكون درجات الحرارة 24-14، مع وجود فرص لسقوط أمطار، وفي شمال الصعيد ستكون درجات الحرارة 21 - 8، مقابل 25 - 12 في الجنوب.