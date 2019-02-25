شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك بعد فوزه بـ«أوسكار أفضل ممثل»: «أنا ابن مهاجرين مصريين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، الفائز توًا بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، عن أصوله المصرية، في مستهل كلمته أثناء تسلم الجائزة على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجليس الأمريكية».

قال الممثل البالغ 37 عامًا: «أنا ابن مهاجرين مصريين، جزء من سيرتي يسطر الآن، وأنا أشعر بالامتنان إلى جميع الحضور هنا، وإلى كل من آمن بي، على تلك اللحظة التي سأعتز بها طيلة حياتي».

فاز «مالك» بجائزة الأوسكار لعام 2019 فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Bohemian Rhapsody»، متفوقًا على كل من «كريستيان بيل، برادلي كوبر، ويليام دافو وفيجو مورتنسن».

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ91، فجر الاثنين، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقلّص زمن الحفل إلى 3 ساعات فقط بعد أن كانت مدته في الدورة السابقة 4 ساعات؛ لتراجع نسبة المشاهدين.

تتميز هذه النسخة بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت؛ بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت «مسيئة للمثليين».