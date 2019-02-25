شكرا لقرائتكم خبر عن من مدرسة البوليس لـ"صرح القاهرة الجديدة".. تعرف على تاريخ نشأة كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتد الأصول التاريخية لكلية الشرطة لأكثر من 100 عام، وتعتبر من أهم كليات الشرطة في العالم. ويقدم ”الخليج 365” للقراء سردًا عن أهم التواريخ في نشأة كلية الشرطة المصرية: ( 1896- 1906) إنشاء مدرسة البوليس فى ثكنات عابدين. (1907-1924) صدور أول قانون للمدرسة وانتقالها إلى منطقة العباسية (1925-1952) تعدل اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس (1953- 1974) تغير اسم كلية البوليس إلى كلية الشرطة (1975-حتى الآن) أصبحت كلية الشرطة إحدى كيانات أكاديمية الشرطة.

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