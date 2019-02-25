شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قبلة رامى مالك لصديقته بعد فوز فيلمه بثلاث جوائز بالأوسكار 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين فى حفل جوائز الأوسكار 2019، قبلة النجم المصرى العالمى رامى مالك، إلى صديقته، بعدما فاز فيلمه Bohemian Rhapsody بثلاث جوائز.

وفاز فيلم Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل مونتاج، وجائزة أفضل مونتاج صوتى، وجائزة أفضل مكساج.



رامى مالك وصديقته فى حفل الأوسكار 2019

حظى الفيلم على اقبال كبير جداً بعد تحقيق رامى مالك جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، والتى ساعدت الفيلم على الوصول لهذا الرقم والاقتراب من المليار الأول، بالرغم من أن تكلفة الفيلم تتراوح بين 50 : و55 مليون دولار.

الفيلم يسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.