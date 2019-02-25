شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تجيب على الأسئلة الطبية مجانا عبر الخطوط الساخنة بمستشفى العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية تقديم كافة الإستفسارات الطبية المجانية عبر الخطوط الساخنة بمستشفى العباسية . وقالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان لليوم السابع: "الخدمة تتمثل فى تلقى أسئلة المواطنين عن الأمراض النفسية يوميا والرد عليها والتعريف بمواعيد العيادات". وتابعت الدكتورة منن عبد المقصود: هناك تعاون مع عدد من الجهات لإطلاق حملات قومية للتوعية بالأمراض النفسية ومشاكلها فى النوادى والجامعات والمدارس ومراكز الشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تجيب على الأسئلة الطبية مجانا عبر الخطوط الساخنة بمستشفى العباسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.