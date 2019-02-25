شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للتعليم العالي حول موازنة البرامج والأداء بمشاركة 15 وحدة حسابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل قطاع التنمية والخدمات بالوزارة برئاسة محمد محمود رئيس القطاع تنظيم ورش عمل تدريبية حول موازنة البرامج والأداء، حيث نظم القطاع ورشة عمل بالتعاون مع جامعتي عين شمس والمنوفية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل أخرى صباح اليوم الاثنين بمشاركة مسئولي الوحدات الحسابية التابعة للوزارة وعددها (15) وحدة، وذلك بمقر الوزارة.

ومن جانبه أكد محمد محمود أهمية هذه الورش التي تنظمها الوزارة لمناقشة نموذج موازنة البرامج والأداء في الوزارة مع مسئولي الموازنة بالوزارة والجامعات المصرية، وتوضيح آليات التسجيل فيه وفقا لمنظومة وزارتي التخطيط والمالية، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من موازنة البنود والاعتمادات إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 مع تقييم مؤشرات الأداء.

جدير بالذكر أن هذه الورش تستهدف تدريب مندوبي الوحدات الحسابية التابعة للوزارة والجامعات على كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة السنة المالية "2019-2020" وفقا لمنظومة وزارتي التخطيط والمالية.