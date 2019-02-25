الجنايات تُحاكم مدير مركز تعليمي بتهمة هتك عرض طالبة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، للشهود في محاكمة مدير مركز تعليمي بتهمة هتك عرض طالبة أثناء تلقيها درس خصوصي داخل السنتر المملوك له.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أحالت مدير سنتر تعليمي متهم بهتك عرض طالبة بمدينة 6 أكتوبر إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات بهتك العرض.

وكشفت التحقيقات أن المتهم متورط بهتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائي داخل السنتر التعليمي المملوك له بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتجريدها من ملابسها.