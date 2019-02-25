أخبار مصر | عاصفة ترابية تضرب البلاد اليوم.. والأرصاد والمرور يحذران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاصفة ترابية تضرب البلاد اليوم.. والأرصاد والمرور يحذران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 26 درجة.

وأشار "عبدالعال"، إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح مثير للأتربة ولن يصل لحد العاصفة وستستمر تلك الحالة حتى نهاية الأسبوع، منوها بأن درجات الحرارة ستنخفض يوم الثلاثاء مرة أخرى.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الإثنين، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا.

وأوضحت، الهيئة عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن الرؤية ستقل بسبب الشبورة المائية على شرق البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق جنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد وتمتد للقاهرة وشمال الصعيد.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح لقائدي السيارات، خصوصًا مع تعرض البلاد اليوم الإثنين، لشبورة مائية في الصباح الباكر وعواصف ترابية.

وشملت تحذيرات وإرشادات "المرور" ما يلى:

السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المسَّاحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

عدم السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

عدم السير بسرعات عالية والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

عدم السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية.

استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.

التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة