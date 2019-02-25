أخبار مصر | تعرف على الفئات المستبعدة من دعم التموين وكيفية التظلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الفئات المستبعدة من دعم التموين وكيفية التظلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب الاستبعاد من المنظومة التموينية، مؤكدة أن كل من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات كهرباء سيتم حذفه من الدعم التمويني.

وأضافت أن من يدفع فاتورة هاتف محمول أكثر من 800 جنيه أو أي أسرة لديها طفل في مدرسة دولية تتجاوز مصروفاتها 30 ألف جنيه في العام فأكثر سيتم حذفه أيضا من المنظومة.

وتابعت: "من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأكثر سيتم استبعاده من البطاقة علاوة على شاغلي الوظائف العليا في الخدمة وليس بالمعاش"، وأن الصرف لهؤلاء سيظل طوال شهر مارس ولكن سيظهر في فاتورته أسباب حذفه من منظومة التموين.



وأوضحت أنه من يتم حذفه من منظومة الدعم التمويني لديه 15 يومًا لتقديم تظلم على الموقع الرسمي لوزارة التموين، ويمكن أن يعود للمنظومة حال تقديم الأوراق الصحيحة.

كما كشفت عن موعد المرحلة الثانية لاستبعاد غير المستحقين للدعم، حيث ستبدأ من شهر مارس المقبل.

في حين قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن قاعدة البيانات بالوزارة أصبحت سليمة بنسبة 100%، موضحا أنهم يقومون حاليا بتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.

وأشار "مدكور"، خلال في تصريحات له، إلى أنه تم تحديد 5 معايير لتنقية البطاقات، موضحا أن من تنطبق عليه المعايير سيخطر من خلال بون الخبز، وله حق التظلم.

