أخبار مصر | "الصيادلة": اجتماع عاجل لفتح باب الترشح في الانتخابات بعد حكم المحكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة": اجتماع عاجل لفتح باب الترشح في الانتخابات بعد حكم المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عمرو زكريا أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، إن مجلس نقابة الصيادلة سيدعو لاجتماع عاجل لفتح باب الترشح للانتخابات من جديد، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات لبطلان بعض الإجراءات.

وأوضح زكريا، أن النقابة ستسعى إلى إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة فى أقرب وقت، مع مراعاة صحة الإجراءات التى تتعلق بالعملية الانتخابية والتى أشار إليها الحكم الصادر.

وأشار إلى أن الحكم الصادر أنصف نقابة الصيادلة بل منظمات المجتمع المدنى بأكملة بعد التأكيد على رفض الحراسة القضائية على النقابة، والسير فى إجراءات الانتخابات.

في نفس السياق، قال الدكتور أحمد أبودومة المتحدث الرسمى لنقابة صيادلة مصر، إن القضاء الادارى وهو محكمة الموضوع المختصة، أعاد الأمور الى نصابها الصحيح وعاد من جديد ليرسى مبدأ عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وهو ما ينتصر لمناخ الحرية والديمقراطية الذى تعيشه مصر فى احترام لمواد الدستور.

وأضاف ابودومة ان جموع صيادلة مصر على اختلاف توجهاتهم كانوا ضد الحراسة عدا قلة حكمت مصالحها الشخصية.

وقضت محكمة جنح قصر النيل “طوارئ” أمس الأحد، بحبس نقيب الصيادلة المعزول محيي عبيد و5 آخرين 3 سنوات وتغريمهم متضامنين 500 جنيه، بتهمة التعدي بالضرب على صيدلي، كما أمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.

وأمرت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار أيمن بدوي، المحامي العام للنيابات، بحبس، نقيب الصيادلة، فى وقت سابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء علي صيدلي وضربه، علي خلفية النزاع على مجلس النقابة في شهر أكتوبر الماضي.

وكانت قضت محكمة الأمور المستعجلة، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.

وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.

واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.