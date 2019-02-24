شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للوفود المشاركة في القمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، مأدبة عشاء في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، تكريما للوفود المشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى.

وكان الرئيس السيسي قد شارك في مجموعة صور جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية الأوروبية.