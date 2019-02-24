شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشهد صبّ خرسانة أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح الإثنين، عملية صبّ الخرسانة الخاصة بإنشاء أطول برج في أفريقيا بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما يقوم «مدبولي» بزيارة لمحافظة السويس يتفقد خلالها استاد السويس لمتابعة عمليات التطوير به في إطار استعداده لإقامة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية على ملعبه، وتطوير المنطقة المحيطة به في إطار استضافة مصر للبطولة التي تقام خلال شهر يونيو القادم في محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية. ويقوم رئيس مجلس الوزراء بجولات تفقدية لمتابعة كافة الاستعدادات للبطولة بما يليق بمكانة مصر العالمية.

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