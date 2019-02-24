شكرا لقرائتكم خبر عن توسك: التقارب بين الدول العربية والأوروبية يتطلب مواجهة التحديات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والرئيس المشارك للقمة العربية الأوروبية، إن التقارب فيما بين الدول العربية والأوروبية يتطلب من الجميع أن يواجهوا التحديات المشتركة وأن يغتنموا الفرص الحقيقية، مشيرا إلى أنه «على الرغم من الاختلافات الموجودة فيما بيننا إلا أن هناك طريقتين للتعايش؛ التعاون أو النزاع»، مؤكدًا أن الجانب الأوروبي يختار التعاون.

وأعرب توسك- في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ عن سعادته لتواجده بمدينة شرم الشيخ، التي يجتمع بها القادة الأوروبيون لأول مرة بهذا الشكل، للتعبير عن أن التعاون المشترك فيما بيننا يشكل أهمية أكبر مما كانت عليه من قبل، وللتعبير عن الحاجة إلى مزيد من الشراكة القوية بين الجانبين في الوقت الراهن، مشيدًا بتنظيم مصر للقمة قائلا: «مصر بذلت مجهودا كبيرا في تنظيمها الرائع لأعمال القمة».

ودعا رئيس المجلس الأوروبي إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ وذلك لخلق الظروف المواتية للاستقرار طويل الأجل؛ لضمان الاستقرار والرخاء الذي تستحقه شعوب البلدان الأوروبية والعربية.

ولفت توسك إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن من خلالها تفعيل هذا التعاون من بينها تمويل التعليم وتخفيض البطالة، وتشجيع الاستثمارات، والمساعدة في تعزيز التجارة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن تغير المناخ يعد تهديدا مباشرا لجميع الشعوب، داعيا إلى ضرورة العمل وبذل الجهد من أجل معالجة الأمور وفقا لاتفاقية باريس.

وأكد ضرورة أن يكون الشباب مركزا لجهود الدول من أجل تطبيق أجندة 2030 ومنع النزاعات واستدامة السلام وبناء القدرة على الرفاهية، مطالبا بضرورة تمكين الشباب لكي يكونوا وكلاء لهذا التغيير.

وحول الهجرة، أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقديره إلى كل من تحمل مسؤولية مساعدة اللاجئين وحاول محاربة المهربين، مشددًا على ضرورة التعاون بين البلدان من أجل وضع حد للمهربين والمتاجرين، داعيا في الوقت ذاته إلى معالجة الأسباب الفعلية الحقيقية لظاهرة الهجرة.

في حين أكد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، أن العالم العربي يمتلك علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك تقلبات واضطرابات، تتمثل في بعض اختلافات بوجهات النظر.

وأضاف «يونكر»، أن النهضة الأوروبية استلهمت كثيرا من الحضارات في مصر وغيرها من الدول، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على أن يكون شريكا مع العالم العربي والتعاون المشترك في جميع المجالات.

ومن جانبه أكد الأمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط أن الإرهاب والنزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية وتباطؤ النمو الاقتصادي تواجه الفضاء العربي الأوروبي بأشكال ودرجات متفاوتة، وهي أيضا تحديات ومشكلات مداخلة ويؤثر بعضها على البعض.

ولفت إلى أن الحديث الصريح والعملي الذي تشهده هذه القمة سيمثل أقصر الطرق للإجماع حول كيفية مواجهة هذه الأزمات والتحديات بشكل مشترك وتوزيع سليم للأدوار.

وأكد أبوالغيط أن هذه القمة تنطلق من فهم مشترك بشأن خطورة استمرار الأزمات والنزاعات المسلحة في كل من سوريا واليمن وليبيا والأيدي الخارجية التي تعبث فيها سواء الأفعال الإيرانية أو التحركات التركية.

وأشار إلى أن هذه النزاعات تبرز أزمات عابرة للحدود والبحار، مؤكدا أن هذه الأزمات وبعد هذه السنوات من المشكلات الاقتصادية والسياسية بات الإيمان الواضح أنها لن تحل عبر الحل العسكري.

وشدد أبوالغيط على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات تعمل على إنهاء القتال والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية، وتكاملها الإقليمي، مؤكدا أن جماعات الإرهاب استغلت أجواء الفراغ في تحقيق أهدافها.

واضاف أبوالغيط إننا ندرك جميعا أنه ليس هناك حل عسكري لهذه النزاعات التي تواجه المنطقة، مشددا على ضرورة أن تتحمل الدول مسؤوليتها لتكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية تكفل إنهاء القتال، وجلب الاستقرار في إطار من الحفاظ على الدولة الوطنية وتكاملها الإقليمي.

وأوضح أبوالغيط أن الجماعات الإرهابية استغلت أجواء النزاع والفوضى لتحقيق أهدافها، معربا عن تقديره لما تقوم به الدول الأوروبية من مساعدة في المجال الإنساني، وحضورها السياسي في الأزمة اليمنية والليبية سواء من خلال رعاية «استكهولم» أو في ليبيا عبر اللجنة الرباعية التي تضم الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن العرب والأوروبيين تحملوا التبعات الإنسانية والاقتصادية والسياسية الصعبة لتفاقم هذه النزاعات، معربا عن تطلعه لأن تشهد المنطقة تسويات سياسية توقف نزيف الدم والخراب.

وتابع أبوالغيط قائلا: «مازالت قناعتنا راسخة في العالم العربي، بأن تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ومستدامة هي السبيل الأفضل لوضع المنطقة على طريق الاستقرار والتعاون وكبح التطرف والعنف».

وأوضح أن القمة تعبر عن إجماع بارز بأن حل الدولتين يبقى الصيغة الوحيدة العقلانية والعملية لتسوية هذا النزاع الذي كلف المنطقة والعالم الكثير من الدماء وضيع فرصا هائلة للازدهار المشترك.

وقال أبوالغيط إن «إسرائيل قامت منذ سبعين عاما ويزيد، ونالت الأمن والاعتراف، وبقى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف: «يتعين علينا أن نوضح عدم قابلية الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية للاستمرار ونسارع برعاية عملية سياسية تٌنهي الاحتلال وتسمح بتلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني».

وشدد أبوالغيط على أن الإرهاب هو الآفة الأخطر، ويتعين على الجميع خلق أطر جديدة لتكثيف التعاون والتنسيق بين دول المجموعتين الأوروبية والعربية لحصار الإرهاب والتضييق على جماعاته أمنيا وماليا، داعيا إلى ضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار شامل، لا يقتصر على المجال الأمني وإنما يمتد إلى معالجة أسبابها، اتساقا مع اتفاقية مراكش للهجرة واللاجئين التي أبرمت العام الماضي.

وأضاف أن «التنمية الاقتصادية المستدامة هي سبيلنا الأمثل لمواجهة التحديات على المدى الطويل؛ لأنها تتيح الفرص للحياة الكريمة والمستقبل الواعد أمام الشباب وبالأخص الشباب العربي».

وفي نهاية كلمته، قال أبوالغيط إن «المستقبل أمامنا واغتنام الفرص رهنا ببناء أطر مؤسسية متينة، وشبكات تربط بين دولنا وشعوبنا التي تتطلع جميعا إلى غد أكثر إنسانية وعدلا وازدهارا».