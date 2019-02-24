شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الباليه المصرى للصغار يصل القاهرة بعد حصوله على كأس البطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاحد، فريق البالية للصغار، عائدا من فيينا بالكأس بعد خوضه البطولة الدولية ممثلا عن مصر.
واستقبل فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران بعثة الفريق، وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة فيينا، وتم التقاط صور تذكاريه لهم داخل مبنى الركاب 3 بالمطار.
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