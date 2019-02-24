شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى أوكرانيا تحتفل بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الجالية المصرية فى أوكرانيا ، احتفالا رسميا في العاصمة كييف، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الجالية. وشارك فى الاحتفالية عدد كبير من ممثلى الجاليات العربية الشقيقة فى أوكرانيا والإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا وكبار ممثلي اتحادات الأقليات ورؤساء مجالس الأقليات لدى المؤسسات الحكومية الأوكرانية وممثلي وسائل الإعلام المحلي ونقابة الصحفيين الأوكران وعدد كبير من أبناء الجالية من عموم المدن الأوكرانية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجالية المصرية فى أوكرانيا تحتفل بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.