الرئيس الروماني: نحتاج لشراكة عربية أوروبية قوية لمواجهة الإرهاب -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يحتاجان إلى شراكة قوية لمواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية، موضحا أن القمة العربية الأوروبية اليوم تُشكل أهمية خاصة وتأتي في وقت يتسم بتحديات كثيرة وفرص واعدة.

وأشار يوهانيس - في كلمته خلال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ اليوم الأحد - إلى أن التجربة أثبتت أن العالمين العربي والأوروبي متداخلان على نحو عميق، معربا عن دعمه الكامل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأضاف أن الجانبين بحاجة إلى شراكة قوية لمواجهة المشكلات المباشرة التي تشكل مخاطر عديدة مثل الهجرة والراديكالية والإرهاب، بهدف معالجة التحديات طويلة الأجل مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل، مشيرا إلى ضرورة التوصل لمشروعات مشتركة محددة يمكنها أن تقوم بالتغيير المطلوب للمنطقة.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي والعالم العربي يحتاجان إلى مزيد من التكامل الإقليمي، مشيرا إلى أن هذا التكامل يجب أن يركز على النهوض والسماح بالتجارة الحرة في السلع والخدمات والاستثمارات بما يخدم التنمية المستدامة وتخفيض الفقر وخلق فرص العمل وأيضا انفتاح بلداننا تجاه بعضنا البعض.

وأكد أن الهجرة مازلت التحدي الأكبر الذي يواجه العالمين العربي والأوروبي، مضيفًا "أننا نحتاج إلى أن تعامل مع أسبابها الأصلية بالتعاون الوثيق مع بعضنا البعض".

وعن ملف الإرهاب، أشار الرئيس الروماني إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبين جامعة الدول العربية أمر حيوي، وأيضا نحتاج إلى المشاركة الإقليمية في محاربة الإرهاب والدعم الدولي.

وأعرب الرئيس الروماني عن رفض بلاده لكافة أشكال الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، مضيفا أن التطورات الإقليمية في السنوات الماضية قد واجهات العديد من الأزمات، بما يؤثر على الأمن العربي والأوروبي.​