"خطة البرلمان" توافق على الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى في اجتماعها مساء اليوم، على الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2017/2018.

وتضمن التقرير الذي أعدته لجنة فرعية برئاسة النائب مصطفى سالم، 400 توصية إضافة إلى عشرات الملاحظات.

وقال عيسى إن الحساب الختامي تضمن إيجابيات كثيرة خاصة في الهيئات الاقتصادية حيث ارتفع عدد الهيئات الرابحة وقلت الهيئات الخاسرة إضافة إلى زيادة فوائض عدد من الهيئات.

وأضاف عيسى، أن هناك انضباط في عناصر النفقات عن العام السابق، مستطردًا: "لكن الحكومة لم تنفذ ٧٠ في المائة من توصيات البرلمان على الموازنة وأبرزت العديد من الأسباب".

وطالب رئيس اللجنة، بإعادة النظر في قانون إعداد الموازنة، مؤكدا أن هناك قانون جديد لإعداد الموازنة العامة للدولة تقوم وزارة المالية بإعداده فضلا عن ضرورة تطوير قانون المحاسبة الحكومية.

وحول الموازنة العامة للعام المالي الجديد قال عيسى، إنه من المنتظر أن ترسل الحكومة الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020 خلال أسابيع، مؤكدًا أن هذه الموازنة تعكس نتائج تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وهي نتائج إيجابية.

وأكد مصطفى سالم وكيل اللجنة، أنه جرى الانتهاء من التقرير النهائي للحساب الختامي للعام المالي السابق، وتتضمن التوصيات والملاحظات للجنة وسيتم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها.

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