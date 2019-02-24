المفوض الأوروبي للجوار: قمة شرم الشيخ "تاريخية".. وانجازًا للجانبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أكد يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أن القمة العربية الأوروبية الأولى "التاريخية"، التي انطلقت اليوم الأحد تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" بشرم الشيخ، تُعد إنجازا للجانبين العربي والأوروبي.

وفى السياق ذاته، اجتمع المفوض الأوروبى - على هامش أعمال القمة - مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، حيث تمت مناقشة العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والموضوعات الآنية إلى جانب التعاون العربي الأوروبي.

كما التقى هان أيضا مع وزير خارجية لبنان جبران باسيل ووزير خارجية تونس خميس جهيناوى.

وانطلقت مساء اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وأوروبية عالية المستوى.

وتبحث القمة، تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكا​فحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وموضوعات نزع السلاح.

كما تناقش القمة سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية وتعزيز الشراكة العربية الأوروبية.

وتستعرض القمة سبل التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار والرفاه في المنطقتين.

كما يركز الجانبان على تعزيز التعاون من أجل إرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة.

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