مصر | لقى مصرعه عن طريق الخطأ.. التصريح بدفن جزار بمنطقة بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقى مصرعه عن طريق الخطأ.. التصريح بدفن جزار بمنطقة بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثة جزار لقى مصرعه عن طريق الخطأ، حال تقطيعه اللحوم، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

كان فقد جزار حياته بطعنة نافذة بالبطن، إثر تقطيعه اللحوم بمحل الجزارة عمله، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه إشارة من المستشفي، بوصول جزار مصاب بجرح نافذ بالبطن.

وتوصلت تحريات المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن الجزار، حال تقطيعه اللحوم، لم يتمكن من الإمساك بقطعة اللحم، وأصاب نفسه عن طريق الخطأ بجرح نافذ بالبطن، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الشخص المعثور على جثته بالمقابر بدائرة قسم ثالث أكتوبر، معلوم الهوية ويعمل سائق.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن معاينة الجثة بينت إصابة المجني عليه بأكثر من 10 طلقات بأماكن متفرقة بجسده، بسلاح ألي، مشيرًا انه عثر على متعلقاته.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقاه، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفاده بالعثور على جثة شخص ملقاه بالطريق بالمقابر، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص تبين أن المجني عليه مصاب بطلق ناري، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.