أخبار مصر | ضبط مومياء داخل "سماعات" أثناء محاولة تهريبها من مطار القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مومياء داخل "سماعات" أثناء محاولة تهريبها من مطار القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن الوحدة الأثرية بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي تمكنت من ضبط أجزاء مومياوات داخل أحد الطرود أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد، وذلك بالتعاون مع مسئولي الأمن والجمارك بالمطار.

وأوضح همام، أن سلطات الجمارك قد اشتبهت في وجود جسم غريب داخل أحد السماعات الموجودة بأحد الطرود المشحونة إلى بلجيكا، وقد قامت السلطات بالتحفظ على جميع الطرود لفحصها وعرضها على اللجنة الأثرية المختصة.

وأضاف همام أنه على الفور تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الآثار برئاسة جرجس منير مدير عام الوحدات الأثرية بمبانى الركاب في مطار القاهرة الدولى، والتي قامت بدورها بالفحص المبدئي للسماعات باستخدام جهاز الأشعة X-rays والذي أشار إلى وجود أجزاء من هياكل عظمية مخبئه داخل جسم السماعة.

ومن جانبه قال علي رمضان مدير الوحدات الأثرية بقرى البضائع أنه بعد استخراج أجزاء الهياكل العظمية المخبئة داخل السماعة وفحصها تم التأكد من أثريتها ومصادرتهم لصالح وزارة الآثار طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.

وأضافت إيمان عبد الرءوف مدير عام المنافذ الأثرية أن القطع المضبوطة عبارة عن ٦ أجزاء لاثنين من المومياوات عليها بقايا لفائف التحنيط والراتينج.

وأشارت عبد الرءوف إلى أن الأجزاء تشمل القدم والساق اليمنى واليسرى واليد اليسرى والجزء العلوي من الذراع الأيمن ملتصق بجزء من القفص الصدري للمومياء الثانية بالإضافة إلى الجزء السفلي من اليد اليسرى لنفس المومياء.

وأضافت عبد الرؤوف أن اللجنة قررت سرعة تسليمها للمتحف المصرى لاستكمال أعمال الفحص والترميم.