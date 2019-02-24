أخبار مصر | إحالة 62 اقتراحًا برغبة للحكومة والموافقة على اتفاقية تحرير التجارة.. أبرز ماجاء في الجلسة العامة للبرلمان (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 62 اقتراحًا برغبة للحكومة والموافقة على اتفاقية تحرير التجارة.. أبرز ماجاء في الجلسة العامة للبرلمان (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ إحالة 62 اقتراحًا برغبة مُقدم من النواب للحكومة لتنفيذها، والموافقة على قانون الدفع غير النقدي في مجموعه.

من جانبها، رصدت "الخليج 365" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

إحالة 62 اقتراحًا برغبة من النواب للحكومة لتنفيذها

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على إحالة 62 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب للحكومة لتنفيذ توصياتها، أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل، بشأن تخفيض رسوم اشتراك توصيل الغاز للمنازل، ومناقشة اقتراح النائب سعيد العبودي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية أنشاص الرمل – مركز بلبيس – محافظة الشرقية.

ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إلزام شركات البترول العاملة في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بتخصيص نسبة من الوظائف بها لأبناء المدينة، ومناقشة اقتراح النائب عمر حمروش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى بمركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائبة سهير الحادي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة أبوتيج – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب حسام العمدة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة سمسطا – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب مجدي سيف، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قريتي كفر سندنهور – مجول مركز بنها محافظة القليوبية.

ومناقشة اقتراح النائب سلامة الرقيعى، بشأن تعديل المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تشغيل أوتوبيسات النقل العام والقطارات بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.

وإحالة، اقتراح النائب جمال كوش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقريتي كفر سندنهور ومجول التابعتين لمركز بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء كوبري معدني لنزول المواطنين من أعلى كوبرى الهلالي إلى شارع الهلالي – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء نفق يربط بين شقى طلخا الشرقي والغربي مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد ناجح حسب النبى، بشأن رصف الشارع العمومي الرئيسي بقرية كفر دميره القديم مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب فتحى الشرقاوى، بشأن رصف طريق عرب المحضر بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب أيمن عبد الله، بشأن ربط مدينة ومركز بيلا محافظة كفر الشيخ بالطريق الدولي الساحلي، ومناقشة اقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن عمل محور جديد مارًا ببحر المعصرة حتى مركز شباب مدينة بلقاس – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن عدم أداء أوتوبيس شرق الدلتا لخدماته بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب أحمد شعيب، بشأن تطوير محطة السكة الحديد لقرية السعيدية (خطة الإسماعيلية السويس) – بمركز فايد – محافظة الإسماعيلية، ومناقشة اقتراح النائب مهدى العمدة، بشأن إنشاء خط سكة حديد يصل بين واحة سيوة وميناء جرجوب البحري الجديد غرب مدينة مرسى مطروح بمركز النجيلة – محافظة مطروح.

وإحالة اقتراح النائب على أبو دولة، بشأن توسعة ورصف طريق بنى صالح – كمين تلت – مركز الفشن – محافظة بنى سويف حيث إن هذا الطريق يربط بين الطريق الصحراوى الغربى وطريق مصر أسوان الزراعي، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ازدواج طريق سمالوط – شوشة الصحراوي الغربي – مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب همام العادلي، بشأن انهيار خدمة شبكات المحمول في مدينة وقرى مركز المراغة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب همام العادلي، بشأن تركيب ماكينة الصراف الآلي بمكتب بريد بني هلال مركز المراغة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن تقوية شبكات المحمول والإنترنت بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية العوايسة – مجلس قروي البيهو – مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب حسين غيته، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية صفانية – مركز العدوة – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب إبراهيم نظير، بشأن افتتاح مكتب البريد بقرية الحرادنه – مركز القوصية – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرى (كفر فرسيس – ميت الحوفين – مجول) مركز بنها – محافظة القليوبية ومناقشة اقتراح النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مكتب بريد بمدينة الأندلس بحي المرج – محافظة القاهرة.

وإحالة اقتراح النائب بدوى النويشى، بشأن توصيل خدمة خطوط الاتصالات الأرضية لقرية النواميس – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحى بعرب المدابغ – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن ربط عزبة الحرايرى بمدينة سمنود محافظة الغربية على محطة الصرف الصحى بالمدينة، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن استكمال إنجاز مشروع محطة مياه الشرب العوامية مركز ساقلته – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم منطقة حوض المعيطل السرارية للحيز العمراني بمجلس قروى بنى خالد مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب علاء مازن، بشأن ربط شبكة مياه الشرب التابعة لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة سوهاج بقرى الكوامل بحري وأولاد غريب والهجارسة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب أحمد نشأت منصور، بشأن توصيل الصرف الصحي لنجع الشوش التابعة لقرية روافع القصير بمركز سوهاج – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن سرعة ترخيص سوق المجاورة الخامسة بالعاشر من رمضان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائبة رانيا السادات، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مصنع السيد متولي ومتخللات منطقة السيد متولي والعشر عمارات بذات المنطقة الكائنة بزمام حي الضواحي لإنشاء عمارات لباقي مستحقي المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي لعام 2013.

وإحالة اقتراح النائب ومناقشة اقتراح النائب عمر حمروش، بشأن تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لشراء عدد ستة أفدنة بزمام جمعية زرزورة للإصلاح الزراعي لعمل محطة معالجة للصرف الصحي لقرى غرب مدينة إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن إنشاء مشروع الصرف الصحي بمركز الستاموني – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إقامة محطات صرف صحي بمجالس قروية (شارونة – مبانة – برطباط) بمركز مغاغة – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب إبراهيم يحيى خليف، بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض مناطق محافظة المنوفية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء خط مياه جديد لتغذية المناطق الشمالية من مدينة إدكو – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن توسعة ورصف طريق طنيخ – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن توفير خطوط أوتوبيسات لخدمة الطلاب والموظفين – مركز ساقلتة - محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب هانى أباظه، بشأن رصف طريق السرايرة العلاقمة بطول 2كم بقرية موسى عمران – مركز الزقازيق - محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد الهادى سليم، بشأن إعادة رصف طريق الفريدية الأحراز – بطول 3كم التابع للوحدة المحلية بهربيط مركز أبو كبير - محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء المعهد الأزهري بالطوايل الغربية – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج.

وإحالة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن إحلال وتجديد المعهد الأزهرى بدجوى المهجور التابع لمركز ومدينة بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن إضافة تعليم ثانوي فنى (تجارى – صناعى – زراعى) بالمرحلة الثانوية بالأزهر الشريف، ومناقشة اقتراح النائب محمد محمود العتمانى، بشأن إحلال وبناء معهد فتيات المطرية التابع لمنطقة المطرية – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب حمدى عبد الوهاب، بشـأن المـوافقة علـى إنشـاء معهد أزهـري ( ابتدائي – إعدادي – ثانوي ) بمدينة وحى المعصرة – محافظة القاهرة، ومناقشة اقتراح النائب حسام العمدة، بشأن فتح فصل فتيات إعدادي أزهري داخل معهد مازورة الابتدائي الأزهري – مركز سمسطا – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب غريب حسان، بشأن إنشاء معهد أزهري في حي المروة بمدينة طور سيناء – محافظة جنوب سيناء، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء مركز للكمبيوتر بمركز شباب عرب المدابغ بمدينة أسيوط وتزويده بعشرة أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال أعمال إنشاءات وبناء نادى غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية أبو غنيمة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن تنجيل الملعب الكبير مقاس (90× 45) تنجيل طبيعي أو صناعي بمركز شباب طحلة – مدينة بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب محمد سعد تمراز، بشأن تخصيص ملعب مناسب بكل قرية أو تابع أو أي مكان محروم من وجود مركز شباب، ومناقشة اقتراح النائب أحمد همام، بشأن ضم مساحة أرض ملاصقة لملعب مركز شباب كفر غنام وهي أرض أوقاف مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب عبد الباقي تركيا، بشأن الموافقة على استبدال قطعة الأرض المخصصة لمركز شباب أبوعيد – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب ممدوح مقلد، بشأن صرف بعض الأثاث لمركز شباب مركز ومدينة سوهاج.

الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع توسعة مياه الصرف بالفيوم

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع توسعة مياة الصرف الصحى بالفيوم مرحلة أولى والموقع فى القاهرة بتاريخ 2572018.

الموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الاول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقع في القاهرة.

إحالة 4 اتفاقيات دولية للجان النوعية بالمجلس لمناقشتها

وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها، أبرزهم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 86 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 1272018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8122018وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان ومكتبى لجنتى الاقتصادية والزراعة، وإحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8122018وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان ومكتبى لجنتى الخطة والشئون الاقتصادية.

وأحال الدكتور على عبدالعال،قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 85 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج إعادة تأهيل المصرف) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8122018وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكاتب لجان الاقتصادية والاسكان والخطة، وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8122018.

الموافقة على منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتوفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2018 بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة.

الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

وافق مجلس النواب، علي قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العربيـة رقـم 3 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية، والموقعة فى المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 إبريل 2018.

الموافقة على تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمصر

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018.

الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والكويت لتطوير شبكة نقل الكهرباء

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الكويت".

الموافقة على قرار جمهوري بشأن إنشاء منطقة تجارية حرة بإفريقيا

وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2019، بشأن الموافقة علي الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المٌلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018.

الموافقة على قرار جمهورى بشأن شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2018 بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام ) بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 1832018، 1).

الموافقة على قانون الدفع غير النقدي في مجموعه

وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.