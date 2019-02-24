انت الان تتابع السيسي: دول تثير فوضى بين جيرانها لتحتل مكانة أكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، إنه لمن دواعي سروره أن تستضيف مصر أول قمة عربية أوروبية، مضيفًا خلال كلمته بافتتاح القمة بشرم الشيخ: "هذا ليس بغريب على مصر التي شهد تاريخها على مدار آلاف السينسن امتزاجًا فريدًا بين الحضارات"، مشيرًا إلى أنه لقد تجسدت التحديات المشتركة في بؤر الصراعات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي تمثل قضية العرب المركزية الأولى، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني التي يغفلها المجتمع الدولي.
أضاف الرئيس السيسي: "هذا الوضع يؤجج غياب الرغبة السياسية الحقيقية نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة وموثقة في قرارات للشرعية الدولية، عمرها من عمر الأمم المتحدة ويتم تأكيدها وتعزيزها سنويًا، وإن طال انتظارنا لتنفيذه". وشدد السيسي، على ضرورة مواجهة ما يفرضه
أضاف الرئيس السيسي: "هذا الوضع يؤجج غياب الرغبة السياسية الحقيقية نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة وموثقة في قرارات للشرعية الدولية، عمرها من عمر الأمم المتحدة ويتم تأكيدها وتعزيزها سنويًا، وإن طال انتظارنا لتنفيذه".
وشدد السيسي، على ضرورة مواجهة ما يفرضه الواقع من تحديات، وعلى رأسها تنامي خطر الإرهاب، الذي بات أداة تستخدمها بعض الدول لإثارة الفوضى بين جيرانها سعيًا منها لتبؤ مكانة ليس لها على حساب أمن وسلامة المنطقة.
وانطلقت اليوم، في شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد على مدار يومين، وتوافد القادة والزعماء المشاركون في القمة التي من المنتظر أن تركز على ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتطورات الإقليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: دول تثير فوضى بين جيرانها لتحتل مكانة أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.