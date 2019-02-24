انت الان تتابع السيسي: دول تثير فوضى بين جيرانها لتحتل مكانة أكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، إنه لمن دواعي سروره أن تستضيف مصر أول قمة عربية أوروبية، مضيفًا خلال كلمته بافتتاح القمة بشرم الشيخ: "هذا ليس بغريب على مصر التي شهد تاريخها على مدار آلاف السينسن امتزاجًا فريدًا بين الحضارات"، مشيرًا إلى أنه لقد تجسدت التحديات المشتركة في بؤر الصراعات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي تمثل قضية العرب المركزية الأولى، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني التي يغفلها المجتمع الدولي.

أضاف الرئيس السيسي: "هذا الوضع يؤجج غياب الرغبة السياسية الحقيقية نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة وموثقة في قرارات للشرعية الدولية، عمرها من عمر الأمم المتحدة ويتم تأكيدها وتعزيزها سنويًا، وإن طال انتظارنا لتنفيذه". وشدد السيسي، على ضرورة مواجهة ما يفرضه