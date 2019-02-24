انت الان تتابع الملك سلمان: «فلسطين» هي القضية العربية الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الملك سلمان
قال الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، إن القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى، مضيفًا: "نؤكد الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، وأولها إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ونثمن الجهود الأوروبية لإيجاد حل عادل في هذه القضية"، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، في أبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وجدد العاهل السعودي الدعوة للحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض دولنا العربية وفقاً للمرجعيات الدولية في هذا الشأن، ومثمنا الجهود الأوروبية الداعمة لذلك.
وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، أنه يتمنى أن تسهم القمة فى تعزيز جميع المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا موقف المملكة الثابت تجاه كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وانطلقت اليوم، في مدينة
وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، أنه يتمنى أن تسهم القمة فى تعزيز جميع المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا موقف المملكة الثابت تجاه كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وانطلقت اليوم، في مدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد على مدار يومين، وتوافد القادة والزعماء المشاركون في القمة التي من المنتظر أن تركز على ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتطورات الإقليمية، وكذلك العلاقات المشتركة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فضلاً عن بحث النزاعات المسلحة في المنطقة العربية.
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