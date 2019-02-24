شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهمية الجلسات المغلقة بين القادة بالقمة «العربية – الأوروبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مساعد وزير الخارجية السابق، السفير حسن هريدى، إن الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الأوروبية الأولى بشرم الشيخ بمشاركة 50 دولة تحدد الإطار العام للمناقشات التي سوف تدور خلال فعاليات القمة ومشاريع القرارات التي سيتم عرضها.

وتابع هريدي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المتحدثين في المؤتمرات يتحدثون بصورة علنية حول مواقفهم من مشاريع قرارات ومن القضايا المطروحة في المؤتمر.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في الكلمة الافتتاحية بوصفه رئيس الدولة المضيفة لأعمال القمة الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، كاشفا أن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي هما من ينظما هذا الحدث الاستثنائي.

وكشف السفير حسن هريدى، أن جميع المتحدثين في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية تحدثوا عن وجهات نظرهم الخاصة بالقضايا التي سوف يتم مناقشتها وستكون محل بحث الجلسات المغلقة.

وتابع مساعد وزير الخارجية السابق، أن أهمية الجلسات المغلقة في القمة العربية الأوربية تكمن في قيام كل رئيس دولة أو حكومة بشرح موقف بلاده من قضايا محددة تؤرق دولته، مؤكدا أنه لا خلاف على التعاون والتكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بين الدول العربية والأوروبية.