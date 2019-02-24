شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا: يجب حل الأزمات العربية ومنح الشعوب أمل في السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي ، إنه يجب حل الأزمات العربية ومنح الشعوب أمل في السلام.

جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية، التي تعقد في شرم الشيخ اليوم الأحد.

وأضاف: «إنها لحظة تاريخية في هذه القمة وشكرا القائمين على مبادرة القمة»، مؤكدا: «نحن نتشارك التعدديات في هذا الموقع الفريد من العالم ويجب دعم الشعب الليبي والسوري واليمن، وأن نبدأ بعملية كبيرة وأن نقدم أمل للشعوب في تحقيق السلام».

وتابع: «يجب أن يتطور التعاون العربي الأوربي ويضع أجندة لكل المجالات»، مضيفا: «أجندتنا المشتركة يجب أن تتضمن دور المرأة وأن نستثمرها».

وأشار إلى أن الهجرة يجب أن تحل من خلال منهجية متعددة، وأن الأوربيين هم أكثر المستثمرين في الدول العربية ويجب التعاون في مجال كفاءة استخدام الطاقة ومزيد من العمل من أجل الطاقة المتجددة.

وتابع: «لدي أمل في أن تكون القمة بداية لمنهج تشاركي حتى نستثمر في الأجيال الجديدة».