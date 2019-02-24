شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المفوضية الأوروبية: مصر والاتحاد الأوربي تقودان التطور في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن مصر والاتحاد الأوروبي تقودان التطور في المنطقة.

وأثني يونكر، خلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية، التي تعقد في شرم الشيخ اليوم الأحد، أن على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنظيم القمة، مضيفا: «هناك اختلافات في وجهات النظر، لكن يجب علينا تخطيها».

ولفت إلى أن جبل سانت كاترين التاريخي يرمز للتعاون، مضيفا: «يجب علينا أن نعمل سويا والاتحاد الأوربي يعمل ليكون شريكا للعرب في طريق السلام.

وأضاف: «خصص الاتحاد مبالغ كبيرة للفلسطينيين وللاجئين السوريين من أجل العودة لبلادهم».

وتابع: «مصر والاتحاد الأوروبي ستقودان التطور في المنطقة، وتاريخنا المشترك يحتاج إلى العمل المشترك»، مضيفا: «لن يتحقق الأمن والسلام إلا بالتعاون».