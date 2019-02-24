شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على 9 قرارات رئاسية: «قروض كويتية بـ12 مليار جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام ) بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 18/3/2018.

كما وافق المجلس على قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العربيـة رقـم 3 لسنة 2019بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والموقعة في المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2019بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية في أكتوبر الماضي.

كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المُلحقة، والموقع في كيجالي في شهر مارس من العام الماضي.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت أغسطس الماضي.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 839 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية «ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي»، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع في سبتمبر الماضي.

كما وافق المجلس على قرار رئاسي بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في أغسطس الماضي بالكويت.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه.

كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية 540 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم ( مرحلة أولى) .