شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: لا حل عسكري للنزاعات في المنطقة.. ويجب العمل على حلول سياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمين عام جامعة الدول العربية، السفير أحمد أبوالغيط، إن القمة «العربية- الأوروبية» علامة تاريخية في العلاقات بين البلدين.

وأضاف اليوم، خلال كلمته في افتتاح القمة «العربية- الأوروبية» المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، أن «الأفعال الإيرانية والتحركات التركية تؤجج أزمات المنطقة».

وتابع: «لا حل عسكريا للنزاعات في المنطقة ويجب العمل على حلول سياسية تشمل وحدة الدولة، وندعم حل الأزمة اليمنية عبر تطبيق اتفاقات السويد».

وذكر أن «تسوية القضية الفلسطينية بطريقة عادلة السبيل الأقصر لكبح جماح التطرف والعنف في المنطقة».