شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن الجامعات الفائزة بإنشاء مراكز تميز بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فوز جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بإنشاء مراكز تميز في مجالات الزراعة، والطاقة، المياه بالشراكة مع الجامعات الأمريكية، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.بواقع ٣٠ مليون دولار لكل جامعة.

وأشار الوزير في بيان، الأحد، إلى فوز جامعة القاهرة بإنشاء مركز تميز في مجال العلوم الزراعية بالشراكة مع جامعة كورنيل الأمريكية، بالإضافة إلى تحالف يضم عدد من الجامعات الأمريكية وهى: ( بوردو، وولاية ميتشجان، وكاليفورنيا دايفس)، وعدد من الجامعات المصرية وهى: بنها، وقناة السويس، وأسيوط، وعين شمس.

كما فازت جامعة عين شمس بإنشاء مركز تميز في مجال علوم الطاقة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس التقنى الأمريكى، بالإضافة إلى تحالف يضم عدد من الجامعات المصرية وهى: جامعتى المنصورة وأسوان.

وأشار عبدالغفار إلى فوز جامعة الإسكندرية بإنشاء مركز تميز في مجال علوم المياه بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويضم التحالف عدد من الجامعات الأمريكية وهى: كاليفورنيا سانتا كروز، وولاية يوتا، وولاية واشنطن، وتمبل.

وأضاف الوزير أن الهدف من إنشاء مراكز تميز بالجامعات هو تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، وإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومراكز استشارية في التخصصات ذات الأولوية القومية لخطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة في مجالات الزراعة، والطاقة، والمياه.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم لإنشاء مراكز تميز بالجامعات المصرية منذ عام بالتعاون بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.