شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المفوضية الأوروبية: يجب فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع جامعة الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية حيوي جدا بشأن مكافحة الإرهاب، مضيفًا: «نسعي للتكامل بين الدول العربية والأوروبية ومن خلال الشراكة نستطيع أن نتوصل لهذا الهدف».

وأضاف اليوم خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، أن «الهجرة غير الشرعية أهم تحديات الاتحاد الأوروبي ويجب حل جذورها»، مضيفًا: «نحن بحاجة لشراكة أوروبية- عربية قوية لمواجهة التحديات المشتركة، والهجرة تمثل أحد أكبر تلك التحديات.»

فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه «يجب فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع جامعة الدول العربية».

وأضاف: «نحن شركاء الدول العربية ونريد التوصل معها لحل للقضية الفلسطينية، ونرغب في فتح آفاق كبيرة للتعاون مع العرب لإعطاء أمل جديد للشباب».