انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية فى شرم تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر". توافد عدد كبير من زعماء وقادة العالم على مدينة شرم الشيخ، لحضور فعاليات القمة العربية الأوروبية، تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر"، بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة وحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية.

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