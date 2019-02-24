شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض الأوروبى للجوار: قمة شرم الشيخ "التاريخية" تعد انجازا للعرب والأوروبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أن القمة العربية الأوروبية الأولى "التاريخية"، التي انطلقت اليوم الأحد، تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر" بشرم الشيخ، تُعد إنجازا للجانبين العربي والأوروبي.

وفى السياق ذاته، اجتمع المفوض الأوروبى - على هامش أعمال القمة - مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، حيث تمت مناقشة العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والموضوعات الآنية إلى جانب التعاون العربي الأوروبي.

كما التقى هان أيضا مع وزير خارجية لبنان جبران باسيل ووزير خارجية تونس خميس جهيناوى.