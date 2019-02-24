شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا وبريطانيا يبحثان تطورات (بريكست) على هامش القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مستشار النمسا سباستيان كورتس مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي اليوم،الأحد، تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ.

وأشار كورتس - في تصريحات له عقب اللقاء - إلى ضرورة حدوث تحول في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الوقت ينفذ بالنسبة لبريطانيا التي تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، قائلا "إن الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس في مصلحة أح".

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن التصويت على اتفاقية "بريكست" سيتم في البرلمان البريطاني حتى 12 مارس المقبل، مشيرة إلى أنه ما زال في متناول بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي بحسب الاتفاق في 29 مارس المقبل.