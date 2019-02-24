شكرا لقرائتكم خبر عن "أمين عام مساعد الصيادلة" سندعو لاجتماع عاجل لفتح باب الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو زكريا ،أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، إن مجلس نقابة الصيادلة سيدعو لاجتماع عاجل لفتح باب الترشح للانتخابات من جديد بعد حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم بوقف اجراء الانتخابات لبطلان بعض الإجراءات .

وأوضح زكريا، في بيان صحفى ، إن النقابة ستسعى الى اجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة فى أقرب وقت مع مراعاة صحة الإجراءات التى تتعلق بالعملية الانتخابية والتى أشار اليها الحكم الصادر ، مشيرا الى أن الحكم الصادر انصف نقابة الصيادلة بل منظمات المجتمع المدنى بأكمله بعد التأكيد على رفض الحراسة القضائية على النقابة، والسير فى اجراءات الانتخابات.