مصرع شخص في انقلاب سيارتين أعلى كوبري التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقيَّ شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في انقلاب سيارتين ملاكي أعلى كوبري التونسي بالسيدة عائشة جنوب القاهرة، مساء اليوم الأحد.

أسفر الحادث عن توقف حركة المرور للمتجه من المعادي واتجاه الأباجية، وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبري التونسي بوقوع حادث مروري.

وانتقل رجال المرور لتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها بالمنطقة.